因為重度腦性麻痺，生活無法自理，更別說運動比賽，但27歲的小婷沒有向命運低頭，活出自我，甚至在參加全國殘障運動賽地板滾球類嶄露頭角，獲得相當優異的佳績，外界才看到小婷的努力，但小婷沒有因此滿足，她期許還要加倍努力，進軍國際級的帕奧，成為「台灣之光。」

喜樂保育院二林院區主任廖美媛透露，小婷5歲那年來到保育院，雖然生活起居都要別人全程幫忙，但隨著年齡漸長，小婷越來越不會逃避，反而更加樂觀有自信。「剛開始小婷的願望竟然卑微到『只求能夠自己吃飯。』我們好不容易找到職能治療師、復健師與輔具製作員，幫她量身訂製輔具，讓她終於可以隨心所欲的『獨自用餐』。」

小婷表示，腦麻生對於拿取的東西物體越小反而越吃力，因此小婷的願望是希望能夠「自己吃飯」。（圖／宋岱融攝）

「小婷從小就表現出不凡的自我期許與毅力，國中時期，職能治療師發現她的肢體雖有障礙，智力卻是相當聰明，我們後來又發現小婷對『地板滾球』有興趣，院方開始尋找師資，開發小婷運動的潛能。」

在院方幫助下，小婷成為地板滾球的高手，曾經入選國家隊，代表台灣前往大陸廣州等地參賽。今年8月15日，全國身心障礙比賽的3場比賽中，小婷奪得了2金1銀，現在的人生目標是進軍「帕拉林匹克運動會（又稱帕運、殘障奧運）」。

為了示範地板滾球技術，本刊記者和小婷、復健師來到保育院的大禮堂，小婷左腳戴上輔具，眼神瞬間變得相當專注，隨即屏息用力踢球，只見藍球撞開擋在前方的紅球，停在距離目標母球不遠處，果然是個地板滾球高手。

「我們用這個克難的場地，模擬比賽時的場景，讓小婷能夠熟悉不緊張。地板滾球需要百分百的專注力，操作時得靠高強度的肌耐力，小婷每次練習時都揮汗如雨，相當耗費體力，因為她是重度身心障礙人士，每天至少得花2個小時不斷的練習。」復健師不捨的說

小婷雖然有肢體障礙，但她毫不自卑、逃避，反而樂觀有自信。（圖／宋岱融攝）

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(中時新聞網)