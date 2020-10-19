位於彰化二林的喜樂保育院，收容120位院生，這些院生幾乎都是被社會遺棄的殘疾生，但保育院發揮大愛，不只照顧他們的生活起居，還培養他們各種工作或者是運動技能。現年27歲的小婷在國中時期，被老師意外發現她對於地板滾球相當有興趣，於是尋找師資訓練小婷比賽技巧，除了對抗身體頑強的「張力」外，也需要全神貫注和想方設法的運用策略，打敗對手，還好在老師的細心教導以及鼓勵下，小婷表現優異。

地板滾球比賽Boccia，是古希臘的一種投擲遊戲，經過修正後，成為一種使用極少的肢體動作，卻需要高度運用策略和技巧，重度腦性麻痺者、重度肢體動作困難者都可以參加這項運動。

為了練習地板滾球運動，小婷每天在復健師陪伴反覆上下特製的「樓梯」。（圖／宋岱融攝）

一顆地板滾球的重量是275公克，大約是壘球般的大小，握在一般人的手中不輕也不重。規則是每一位選手要在5分鐘內踢出6顆球，自己的球越靠近目標母球的分數就越高，因此得花腦筋想方設法，將對手的球擠出去，讓自己的球最靠近母球。1984年地板滾球成為殘奧比賽項目，2010年起，台灣也將地板滾球就列入全國身心障礙運動會的正式項目。

小婷說，這幾年參加比賽雖然是常勝軍，但也曾出現表現不如預期的時候。她回憶最讓她低落的一次比賽：「當時有不少外國人，讓我很緊張，手腳不聽使喚，就像急凍人一般，全身僵硬，幾乎無法動彈，用盡全身之力，還是無法踢出平常訓練的水準，急得差點哭出來。」當然那次的成績也不理想，但小婷沒有因此受到打擊，反而咬牙加強平常練習的難度。

看似簡單的翻滾動作，對小婷肢體萎縮的狀況來說，特別不容易。（圖／宋岱融攝）

喜樂保育院二林院區主任廖美媛提到，即使面對身體上、環境上和經費短缺的窘境，訓練之路困難重重，小婷仍然擁有追求夢想的毅力與決心，不向現實低頭。「這樣的精神讓我相當感動。」

身心障礙者的運動訓練，比一般人都困難，除了專業訓練師資，還需要陪同比賽的照護、醫療人員，這些都成為小婷進軍「國手之路」的沈重負荷，但她不向命運低頭，也不受限於身體，透過地板滾球運動，找到了人生的亮點。

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(中時新聞網)