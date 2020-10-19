小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（19日）新聞重點。

【1】保障新聞自由 民進黨勿忘黨綱

民進黨黨綱開宗明義就強調保障新聞自由，反映多元公論，並指出報社、電視及廣播事業不應受黨派把持並避免寡頭壟斷。如果通傳會（NCC）因政治立場，對中天新聞台撤照，民進黨政府的作為就是對其黨綱的反諷。過去民進黨在野時痛批當權者，透過壟斷媒體箝制思考，如今執政，更應不忘初衷。

【2】8萬國慶鳥過境 雙鷹刷新紀錄

今年可謂恆春半島「猛禽過境年」，先是赤腹鷹過境數達26萬6519隻，數量破32年紀錄，接著是「國慶鳥」灰面鵟鷹過境，截至18日止共8萬3548隻，亦創史上新高，之後每隻過境鷹都在締造新紀錄，「雙鷹」寫下歷史，讓鷹友超興奮。

【3】台海戰雲升級 東風-17進駐閩粵

台海戰雲密布，解放軍升級大陸東南沿岸飛彈基地。香港《南華早報》引述一位駐北京的軍事消息人士說，共軍在該地區部署最先進的東風-17飛彈。相關消息披露後，外界認為解放軍正加緊準備對台戰爭。對此，我國防部表示，有關共軍相關兵力部署與軍事動態，國軍聯合情監偵作為都充分掌握，並適切應處。

【4】核一貯存場爭議 侯籲台電修正

新北市石門區核一發電廠機組除役計畫已生效一年，但台電室外乾式貯存設施的水保計畫遭市府退件至今未重新送審，除役計畫卡關；新北市長侯友宜18日呼籲，台電水保計畫有須要修正的地方，但他上任至今2年台電沒有再送審，核安是一切，盼台電用最嚴格角度修正送市府審查。

【5】陳昊森代母完成青春夢

陳昊森首次主演《刻在你心底的名字》即入圍金馬獎最佳新演員，電影票房更是旺，累計至今全台票房破6800萬，稱霸國片3周票房冠軍，他的知名度也水漲船高，走在路上更會被影迷認出來。他在片中與曾敬驊是一對遊走在友誼和愛情之間的高中好友，不過他現實生活中在就讀高中2年級時，因上了節目《綜藝大熱門》的「型男高中生」單元後，開始闖蕩演藝圈。

(中時新聞網)