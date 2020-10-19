封測廠華泰(2329)受疫情干擾市場需求遞延，2020年上半年營運轉虧。不過，新任董事長暨總經理表示，隨著近期市場需求回溫，預期第三季將是今年營運谷底，第四季將逐步回升，並對明年封測及Flash市況需求正向看待。

華泰受疫情干擾蘇州子公司復工進度及客戶需求，記憶體市況需求多空混沌、電子代工（EMS）轉單效益降低，以及比較基期較高影響，2020年上半年營運動能偏弱，稅後虧損2.66億元、為近3年同期低點，每股虧損0.48元，營運由盈轉虧。

華泰2020年第三季合併營收32.63億元，季減6.74％、年減34.36％，降至近2年半低點。累計前三季合併營收104.06億元、年減22.45％，為近3年同期低點。不過，9月自結合併營收回升至11.29億元，月增7.12％、年減24.61％，為近4月高點。

董悅明表示，新冠肺炎疫情衝擊造成固態硬碟（SSD）需求遞延，使華泰第二季營運轉虧。不過，第三季起需求已開始回溫，在NAND Flash產能穩定、市場需求增加帶動下，可望帶動華泰第四季營運逐步回溫，並看好明年市場需求。

封測業務方面，疫情帶動在家工作需求，使PC及NB應用的記憶體需求增加，手機市場則因中美貿易戰升溫、華為制裁禁令升級，除華為以外的中國大陸手機廠為搶占市場、對記憶體需求提升，使華泰整體半導體封裝業務轉趨正向。

華泰與頎邦16日晚間共同宣布規畫策略結盟，擬由頎邦以現金及增發新股方式取得華泰30.89％股權、成為最大股東，創辦人杜俊元家族則裸退。頎邦董事長吳非艱認為，雖然目前記憶體市況和需求不是太好，但預期已處於谷底，華泰未來業務動能將逐步回升。

董悅明表示，記憶體速度越來越快，採用的打線等封裝形式亦陸續轉變，結合頎邦的錫鉛凸塊、厚銅製程等既有技術，將有助華泰及頎邦共同爭取新應用市場商機。吳非艱亦表示，若雙方此合作模式成功，未來還有其他市場應用領域可以進一步拓展。

(時報資訊)