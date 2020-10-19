本周天氣受東北風影響，迎風面地區有較大雨勢；中南部多雲到晴、日夜溫差大。17號颱風「沙德爾」預計這周內生成，未來雖對台灣無直接影響，但周三（21日）起可能與東北風產生「共伴效應」，為東部、北部帶來明顯降雨。

中央氣象局持續針對基隆、新北、宜蘭、台北發布大雨特報，受東北風影響，今天氣仍不穩定，其中基隆北海岸一帶、東北部、大台北山區雨量較多，桃園以北其他地區偶飄陣雨；中南部多雲到晴，高、低溫從33度到20度，溫差逾10度。

目前帛琉西方海域一低氣壓正往西北移動，由於大氣環境適合它發展，最快本周內增強為颱風，是今年第17號「沙德爾」。預估周三下半天進入南海後，將往中南半島移動，對台灣沒有直接影響。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，根據各國模式模擬，低壓路徑的分布以通過呂宋島、進入南海的機率最高。它發展的強度、距離台灣的遠近，都是其與東北風產生「共伴效應」強弱的關鍵，吳德榮強調，不確定性很大，應持續觀察。

(中時新聞網)