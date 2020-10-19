受到新冠肺炎疫情影響，今年流感公費疫苗出現搶打潮，衛福部日前政策急轉彎，暫緩無高風險慢性病50至64歲成人接種，引發民怨。對此，民進黨桃園市議員王浩宇對比過去施打疫苗狀況，指出今年已比過去準備更多疫苗，但平常不打的人今年突然要打了，才會導致疫苗消耗過快。

王浩宇在臉書表示，在疫苗短缺的狀況下，政府優先讓老人、幼兒以及慢性疾病患者施打升級成四價的流感疫苗，讓台灣達成群體免疫，減少未來出現重症的可能，而過去就算政府免費提供中年人施打，真正施打的比例其實也沒有那麼高，顯示台灣人防疫意識已經提升。

往年提供免費流感疫苗，王浩宇指出，「我們努力宣導，很多人還不願意去打。今年…罵政府了。」雖然今年比過去準備更多疫苗，但平常不打的人今年突然要打了，造成疫苗消耗過快，政府擔心沒辦法優先給老人、幼童、慢性病者施打，這樣罵政府合理嗎？

不過，網友也PO出《聯合報》報導，前疾管局長蘇益仁表示，2003年SARS期間，也面臨流感公費疫苗搶打潮，因此在12月底緊急調度20萬劑，但今年4月發現，公費疫苗採購數量比照去年，就知道會出問題了，等到8月全球專家都建議增加流感疫苗施打，各國都在搶購，就來不及了。

另外有網友表示，「去年真的到隔年還可以打得到」「以前里長都要廣播好幾次，今年真特別」「政府真的很難為」，有人也分享2018年去支援疫苗注射，下午開始舉牌叫喊「免費流感疫苗施打哦」，到晚上快8點仍打不完，路過民眾還一臉問號。

往年提供免費流感疫苗，我們努力宣導，很多人還不願意去打。 今年... 罵政府了。 由王浩宇發佈於 2020年10月18日 星期日

(中時新聞網)