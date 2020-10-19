小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(19日）財經重點。

【1】台積５奈米 Q4噴量

5奈米將成台積電再顯神蹟的推進器。台積電第三季5奈米製程出貨占第三季晶圓銷售金額的8％，約達新台幣260億元，而第四季雖然少了華為海思訂單，但空下的5奈米產能已被蘋果包下。法人預估，若蘋果iPhone 12銷售暢旺帶動A14應用處理器拉貨動能，台積電第四季5奈米營收貢獻將站穩900億元，約較第三季跳躍成長2.5倍。

【2】蘋果新款MacBook 傳11／17亮相

市場傳出，蘋果將在11月17日舉行線上發表會，亮相首款搭載蘋果ARM處理器的MacBook系列筆電。外界看好，蘋果首款ARM處理器Macbook的售價與規格都具有競爭力，明年蘋果將推出更多款ARM筆電，預估明年蘋果在筆電市場占有率將由今年的8.8％、上升至明年的9.3％，供應鏈如台積電、廣達、鎧勝等都可望受惠。

【3】5G激戰＋政策加持 12檔外資買超卡位

iPhone 12即將開賣，有電信商直接表示僅提供5G方案，或趕在開賣前一日開台，5G成主戰場，而在前瞻基礎建設計畫2.0預算分配中，未來五年數位建設預算大增至950億元，投入5G網路建設與應用開發，以及AI、新世代半導體等領域，概念股獲政策加持長線看好，如台積電、欣興等吸引外資聚焦。

【4】驚!北市停車位叩關900萬

資金狂潮來襲，不僅房價上漲，現在連停車位也悄悄喊上天價！最近預售新案停車位價格出現連續調漲三次的現象，甚至台北市精華地段的頂級豪宅停車位，一格身價也超過870萬元，尚未完工的頂級豪宅，更醞釀開到900萬元，相當於一棟小宅售價。

【5】美大選局勢難測 華爾街急避險

儘管民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）持續在全國與搖擺州民調領先美國總統川普，不過歷經2016年大選民調結果失準教訓後，許多華爾街人士仍然不敢掉以輕心，憂心這次選舉結果還是有可能爆發爭議，富裕客戶重新調整資產配置，以預先因應。

(中時新聞網)