新北市五股區今（19日）凌晨發生警匪追逐案件！五股區警方路檢時，一輛白色轎車拒絕配合，遭員警拔槍警告，沒想到駕駛竟不顧危險直接開車逃離現場，員警連開11槍制止，最後飛車追逐了3公里，才找到被嫌犯丟在路邊的車輛。

這起案件發生在今日凌晨約0時20分，第一中隊警員在原本是在台64線五股一匝道執行路檢勤務，但白色轎車不肯配合還加速逃逸，警方隨即開警車一路鳴笛，終於在成泰路三段651號將他攔下。

員警再次要求駕駛下車受檢，但駕駛竟開車衝撞警方，員警只好對著白色轎車的右側車輪連開11槍，凌晨的夜晚槍聲震耳欲聾，住在附近民眾完整錄下整個對峙過程，讓拍下畫面的民眾忍不住表示「這個畫面很震驚，警察同仁真的很辛苦」。

據了解，白色轎車逃離現場後，警方一路追到關渡大橋，最後在八里區龍米路一段92號前發現轎車，但車內已無駕駛蹤影，看來是棄車逃逸。不過，警方已經鎖定可疑嫌犯，將全力追緝。

(中時新聞網)