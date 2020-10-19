總統蔡英文、副總統賴清德17日聯袂到台中跑行程，正國會系統的交通部長林佳龍、新潮流系統的立法院副院長蔡其昌等可能角逐2022台中市長的熱門人選也同台露面，引發關注!有評論提及，新系的賴清德與蔡其昌連跑三行程，林佳龍僅在有蔡英文的場合出現，透露出新系與非新系的競合氣味。

台中市長盧秀燕在2018市長選舉以大贏近21萬票，為國民黨收復失土後，2022年市長選舉，民進黨挑戰的熱門人選包括蔡其昌、林佳龍等人。盧秀燕拚連任之路，在藍營氣勢還未振作之際，加上中央為民進黨執政，力圖藍天再現的中火空汙等重大政策，屢遭中央打壓，盧以民意為最大後盾，獲許多民眾及醫界、環團力挺，未來兩年的重大建設與拚經濟效益，政績牌若獲選民認同，將是盧秀燕勝選的關鍵。

據《中評社》報導，民進黨進入後蔡英文時代派系卡位戰，新潮流人士積極布局，蔡則力求扶植泛英系與非新系人馬，尋求派系勢力平衡。蔡英文、賴清德兩人17日都到台中跑行程，賴清德與蔡其昌合體，連跑三場活動，似有意替根據地在海線的蔡其昌拉升整體能見度。林佳龍則特別出席非交通部權管範圍的一貫道活動，與蔡英文同框，值得注意的是，林佳龍未在只有賴清德的場合出現。

此外，無論是賴清德或蔡英文的場合，盧秀燕均親自出席，可見其面對綠營兩位潛在挑戰者，以及民進黨大咖的母雞效應「不敢大意」。

(中時新聞網)