英冠德比郡隊長魯尼(Wayne Rooney)被朋友害慘了！他全家現在面臨感染新冠肺炎的風險，只因為他一個白目的朋友巴斯利(Josh Bardsley)上周登門遞送一支豪奢的名表給他，沒想到巴斯利隨後被驗出感染新冠肺炎，依照英國政府規定，成為接觸者的魯尼必須自我隔離14天。

巴斯利其實在拜訪魯尼之前就被通知要檢測肺炎，他已經是被追蹤的人，但還是隱瞞狀況趴趴走並造訪魯尼的豪宅，現在讓魯尼的妻子Coleen也陷入染病風險。魯尼是事後自己調查才發現此事，怒不可遏。

魯尼透過發言人的公開聲明表達他的憤怒：「如果Wayne(魯尼)知道巴斯利的狀況，根本就不會見他了。Wayne非常憤怒與失望，他的家人和球隊都因為一個無視政府規定的人而陷入風險。他現在也必須接受病毒檢測。」

身為德比郡的教練兼隊長，魯尼即使沒有染病也得隔離，可能因此錯過4場比賽與這段期間的練球。英格蘭退役球星貝克漢(David Beckham)感染過新冠肺炎，義甲球星C羅(Cristiano Ronaldo)最近也中鏢，這兩人都是魯尼的前隊友，C羅還給魯尼取綽號「比特犬」。魯尼今年34歲，他一向對疫情保持警戒，如果在這種情況染病確實令人憤怒。

(中時新聞網)