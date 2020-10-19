不論是情侶、夫妻間，手機裡頭總會有些小祕密，而部分伴侶總會對另一半的手機內容感到好奇，忍不住一窺究竟。有一名女網友，查探了男友的手機後，於相簿發現一張駕駛座的謎樣照片，追問之下得到「在車上誤拍手」的答案，不少網友扮起柯南，替原PO解答。

該名女網友於臉書粉專《靠北女友》PO文，附帶一張照片問及「請問這是什麼照片，男友說他自己誤拍到自己的手」。該張照片景象裡有方向盤、車門把，合理的確認拍攝環境是車內，但照片中的左半邊「肉色」的部分佔整張照片達三分之二，女性第六感告訴她「這不單純」，因而對男友的說法感到質疑。

網友看完紛紛發表自身看法，「這角度我也覺得不行」、「旁邊那個是屁股 坐在腿上 建議分手，結案」、「這是車上？不會調行車記錄器聽聲音哦！驚喜連連」、「方向盤、大腿、屁股....初步研判車子會晃動」。

不過也有網友替男友緩頰，「連誤拍到都不行還要想辦法證明是誤拍，哭哭」、「鳥沒那麽粗啦」、「如果戀愛中存在著一點懷疑，實會讓自己也會讓對方感覺到疲憊和心寒⋯⋯」、「如果會偷吃，你怎麼防也沒用，早點睡」。

(中時新聞網)