華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）最新民調顯示，多數美國人願承擔風險，保護台灣不受大陸威脅。對此，知名律師葉慶元表示，以前他在美國留學曾問過教授美國會為台灣出兵嗎？結果教授直接回答不會，更直言台灣又沒石油。葉更引用軍歌「莫等待」感嘆，打戰要靠自己，靠別人會餓死。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）14日發布的最新民調，問若面對大陸威脅，美國應該承擔多少風險來捍衛區域盟友與夥伴，並請他們以一分（不該承擔任何風險）至十分（該承擔重大風險）評分。調查結果顯示，大多美國民眾願意承擔風險，美國一般民眾給台灣的分數為6.69分，僅略低於美國盟友韓國的6.92分、日本6.88分。

對此，葉慶元在臉書發文表示，在美國唸書的時候，正是美國為了科威特出兵，對伊拉克發動戰爭之時。他好奇地問老師說：「美國會為了台灣獨立而出兵嗎？」

葉慶元接著表示，結果「老師想也不想馬上告訴我：『不會！因為你們沒有石油。』」黨國時期的軍歌，或許很八股，但是很實在：「靠人吃飯要餓死！靠人打仗要失敗！」

葉慶元所提「靠人吃飯要餓死！靠人打仗要失敗！」一詞來自1977年國防部出版的經典軍歌「莫等待」。全部歌詞如下：「莫等待！莫依賴！勝利絕不會天上掉下來！莫等待！莫依賴！敵人絕不會自己垮台！靠天吃飯會餓死，靠人打仗會失敗，我們不能再做夢，我們不能再發呆！自己的國家自己救，自己的道路自己開！幹幹幹，快快快，大家一齊來，快拿出力量幹起來！」現在台灣許多社會運動很愛提的「自己的國家自己救」便是來自這首軍歌中的歌詞。

(中時新聞網)