新人舉行婚禮，宴請眾多親朋好友，是極為重要的一件事，但如果菜色是「滿蛋全席」，恐怕成為新郎、新娘一輩子的痛。大陸杭州就發生這樣的慘事，某五星級酒店婚宴要價4500人民幣（約1.9萬台幣），竟出現蛋炒飯、蛋花湯等菜色，新娘當場傻眼！

根據陸媒報導，這名新娘在五星級酒店席開30桌，招待來自四面八方的親友們，不料上菜後驚覺受騙，只有波士頓龍蝦、筍干老鴨煲、滷雞、多寶魚4道葷菜，其他都是「自助餐菜」，包括蛋炒飯、蛋花湯、番茄炒蛋、涼拌木耳等，新娘氣炸，「放在小地方，一桌下來頂多1000元搞定」。

新娘氣憤表示，婚宴結束後自己被親朋好友虧到爆，譏諷她找的五星級酒店比小吃店還糟。她向酒店討公道，才發現婚宴被外包給某間酒店管理公司，酒店管理公司再找廚師幫忙，被抽了3、4手後，造就這場「滿蛋全席」。

最後酒店及酒店管理公司道歉，退還每桌700人民幣，再另外補償10桌，但婚宴已不可能再辦第二次，這對新人成了最大受害者。

(中時新聞網)