台灣本周仍為東北風型態，北部和東半部陰沉偶雨天氣較涼，氣象達人彭啟明表示，菲律賓東方海面上有低壓擾動，進入南海後有機會發展成颱風，周三四(21、22日)東北部及沿海區域、宜蘭有較大雨勢，是否再出現像前幾天的極端降雨，類似共伴效應，有待滾動式的觀察，同時這周更多冷空氣南下，周五周六(23、24日)北部空曠地區將降到20度以下，出現1字頭低溫。

彭啟明在臉書指出，今天東北部的降雨稍微趨緩，周二略增多，周三周四要留意低壓逐漸接近菲律賓，朝南海前進，東北風更為增強，北部、東北部、東半部雨勢增多，周五低壓進入南海後，降雨趨緩一些。

彭啟明說，這周北方高壓勢力較前幾周強，有更多冷空氣南下，北部溫度下滑，周五周六預期早晚空曠地區低溫將降到20度以下，提醒東北部陰雨綿綿的天氣還會持續幾個月。桃園以南天氣則變化不大，但南部要留意晴天加上光化反應，空氣品質會較差。

彭啟明表示，過去一周新北到宜蘭山區附近雨勢顯著，翡翠水庫的集水區有持續降雨，過去一周水位已經上升7公尺，蓄水量達63%，不過也只有翡翠水庫有進帳，桃竹苗等水庫還是日不敷出，提醒大家能夠減量用水，才能應付秋冬枯水期。

(中時新聞網)