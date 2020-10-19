就算「小皇帝」詹姆斯都拿到生涯第4冠，也是湖人隊史第17冠了，身為美媒頭號「詹黑」，《FOX Sports》名嘴貝勒斯還是不肯輕易放過詹皇，因為他在自己節目上大肆批評，「在追逐總冠軍與頂級隊友時，詹姆斯根本毫無羞恥心！」

「詹姆斯在場上追逐快攻對手，場下一直追逐頂級隊友幫他奪冠，因為他需要很多幫助，」貝勒斯說，「需要我提醒各位嗎？他把天賦帶到熱火，因為他需要波許與韋德，這點我能理解，他在騎士不斷嘗試爭冠失敗，最後只能前往熱火。」

「然後詹姆斯又回騎士了，因為當時騎士有厄文和洛夫，」貝勒斯說，「最後他來湖人，只想把安東尼戴維斯從鵜鶘弄來湖人，他又成功了。今年他迎來最輕鬆的奪冠之旅，總冠軍賽對手只是東區第5熱火，兩隊實力根本不在同一檔次。」

貝勒斯最後更用喬丹嘲諷詹姆斯，「喬丹從不在乎隊友是誰，皮朋是公牛選的，羅德曼到公牛已在生涯晚期，假如詹姆斯去年可以帶領年輕湖人闖進季後賽，那我很佩服他，但如果讓喬丹帶領去年的湖人，在杜蘭特受傷情況下，喬丹能贏總冠軍。」

(中時 )