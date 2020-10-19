美國一名20多歲男子剛才被目擊懸掛在位在芝加哥的川普國際酒店大廈（Trump International Hotel and Tower）16層樓高外牆，他要求和川普對話，否則就要割斷繩索。

美國一名20多歲男子剛才被目擊懸掛在位在芝加哥的川普國際酒店大廈（Trump International Hotel and Tower）16層樓高外牆，他要求和川普對話，否則就要割斷繩索。

美國一名20多歲男子剛才被目擊懸掛在位在芝加哥的川普國際酒店大廈（Trump International Hotel and Tower）16層樓高外牆，他要求和川普對話，否則就要割斷繩索。

綜合美國版《太陽報》（The U.S Sun）、《芝加哥太陽報》（Chicago Sun-Times）報導，芝加哥當地時間18日傍晚5時15分左右，一名身穿深色衣服的20多歲男子被目擊用繩索懸掛在芝加哥川普國際酒店大廈的16層樓高外牆。

DEVELOPING: Man Dangling From Trump Tower Chicago Threatens to Cut His Rope Unless He Gets to Speak with President Trump (VIDEO) via @gatewaypundit https://t.co/WnhK7Jq8j6



I THINK HE BETTER GET DOWN & MAKE AN APPOINTMENT — ShelRI (@ShelRI4) October 19, 2020

芝加哥警察局發言人艾赫恩（Tom Ahern）表示，男子要求和川普對話，並且試圖向媒體傳遞訊息。

當地媒體「Chicago Scanner」指出，男子甚至威脅要「割斷繩索」。「Chicago Scanner」在推文中指出，男子手上有刀，「表示如果不能和媒體或川普對話，就要割斷繩索。」

He's hanging from a rope w/ a knife in his hand, says if he doesn't speak to the media or Donald Trump he'll cut the rope#ChicagoScanner — 𝕮𝖍𝖎𝖈𝖆𝖌𝖔𝕾𝖈𝖆𝖓𝖓𝖊𝖗 (@Chicago_Scanner) October 18, 2020

另外推特帳號「Spot News」引述川普酒店的說法指出，報案人士指出男子是一名亞裔人士，不過消息尚未獲得證實。

Trump Tower: a call of threatening suicide, caller says a male Asian is hanging over the side of the building from a rope w/ a knife in his hand, he's asking for the media. #SWAT is rolling. the Marine Unit has been notified. #Chicago #ChicagoScanner — Spot News (@SPOTNEWSonIG) October 18, 2020

目前警方已封鎖附近區域，警方、消防人員、談判人員也已抵達男子上方的露臺，試圖勸說男子離開。

報導說，附近街道上聚集大批路人，有些人還以為是蝙蝠俠電影在拍攝特技動作畫面。

川普國際酒店大廈一共有98層樓高。

(中時新聞網)