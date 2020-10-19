三星(Samsung)在全球智慧型手機市佔率以22%傲視群雄，華為自美國首波制裁令以來已由21%降至16%，而在9月15日被切斷晶片供應鏈後，可能繼續下滑。韓國媒體報導，三星已要求零件供應商較往年提前1.5個月備料，準備11月中旬開始生產Galaxy S21系列。

比較市場調查機構Counterpoint Research數據，相較今年4月華為登上手機市占率全球榜首，美國制裁令已經收效，最大競爭對手三星之外，大陸另家手機品牌小米也受益，雖仍居第4，市佔率已由8%升至11%。蘋果iPhone持平，仍和4月時一樣占12%。

儘管華為即將如期發布Mate 40系列，但其麒麟5奈米晶片已經停產，台積電也表示遵守美國禁令，在美國商務部放行前都不會再跟華為合作，因此Counterpoint Research在報告中預期華為繼續流失市場份額已無可避免。

韓國媒體指出，三星旗艦機今年新款Galaxy S20銷售表現不如預期，因此有提前生產Galaxy 21系列需求，而且提前生產明年新款也有助於搶食華為留下的缺口。不具名的零件供應商說：「Galaxy S20是今年1月開始批產，但是三星要求我們21要提前1個半月開始準備。」

三星過去也曾提前發布新款，2016年曾較預定時間早1個月讓S7系列上市，當時2周內就熱銷1000萬支。本月稍早也有爆料指出三星要拚明年1月推出新機，可能命名為S21或S30，這次再傳出零件商爆料，可見不論是否趕得上明年1月，三星下代旗艦機款發布時間一定會大幅提前。

(中時新聞網)