美國眾議院議長佩洛西（ Nancy Pelosi）周日表示，與川普政府在廣泛的新冠紓困方案上仍存在分歧，但她對法案可能會在大選前通過抱持樂觀看法。

佩洛西表示，她希望在11月3日總統大選之前通過法案，但她坦言這表示協議必須在48小時內達成。佩洛西在接受美國廣播公司（ABC）節目採訪時表示：「我很樂觀，因為我們在這所有議題上都已來來回回努力過。」

佩洛西上周六與穆努欽進行一個多小時的談話，並在會議後宣布48小時內達成協議的最後期限。儘管佩洛西釋出樂觀信號，但她與其談判夥伴—財政部長穆努欽（Steven Mnuchin），要達成協議似乎希望不大。穆努欽目前正在中東地區，要到周二才會返回美國。

川普在內華達州表示：「我認為佩洛西或許正在跟上，我們會知道。」川普並表示，他想要的數字比佩洛西想要的更大，但那並不代表所有共和黨人都同意他的看法，「但我認為他們終會同意的。」

上周白宮提出了規模達1.8兆美元的新一輪新冠紓困方案，但遭到佩洛西以援助不足予以回絕，並堅持其提出的2.2兆美元方案。參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）則宣布，參議院將在周三就一項針對特定需求的5000億美元提案進行表決。

(時報資訊)