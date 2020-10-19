在歐美的新冠肺炎確診病例急速升高，以及華府在新一輪紓困振興方案的協商仍陷僵局之際，稍早前美國眾議院議長佩洛西（ Nancy Pelosi）表示，她對於在大選前通過新財政激勵方案感到樂觀，受此提振，周日晚間美股期貨走高。

目前道瓊指數期貨上漲133點或0.47%，為28,541點。標普500指數期貨漲0.52%，那斯達克100指數期貨漲0.71%。

美國眾院議長佩洛西周日接受媒體訪問時表示，雖然她與川普政府在廣泛的新冠紓困方案上仍存在分歧，但她對法案可能在大選前通過抱持樂觀看法。她表示：「我很樂觀，因為我們在這所有議題上都已來來回回努力過。」

佩洛西上周六與穆努欽進行協商後，宣布48小時內達成協議的最後期限，她表示：「我希望在11月3日總統大選前通過法案，但這表示協議必須在48小時內達成。」佩洛西與穆努欽同意周一續談。

根據約翰霍普金斯大學的調查與分析，截至上周五，美國38個州的新冠肺炎確診病例增加至少5%。美國全國每日平均病例數較前一周增加逾16%，達到近55,000例。此外，歐洲的新冠狀病毒感染病例每天增加約97,000人，比前一周增加44%。

在市場消息方面，美國聯準會主席鮑爾將於周一上午發表談話，以及IBM將於盤後公布上季財報，將成為市場關注焦點。

(時報資訊)