受到新冠肺炎疫情影響，今年流感公費疫苗出現搶打潮，衛福部日前政策急轉彎，暫緩無高風險慢性病50至64歲成人接種，引發民怨。對此，國民黨立委李德維表示，衛福部長陳時中在這場疫苗之亂中犯了3個嚴重錯誤，神話破滅。

李德維今在臉書發文表示，上週末，衛福部無預警宣布，暫緩50至64歲健康成人接種公費流感疫苗，導致基層大亂，怨聲載道。許多當初願意犧牲以配合政府政策「延後施打」的里，如今淪為「沒得打」的里，估計至少21萬長輩們受到影響！政府，尤其是陳時中本人，在這場「疫苗之亂」，至少犯下三大嚴重錯誤：

李德維表示，首先是「判斷失準」。根據陳時中的說法，今年台灣因爲防疫措施讓流感疫情相對和緩，所以決定比照往年數量採購流感疫苗，沒有提早加購。但事實是過去8個多月來，因為防範新冠疫情，讓民眾健康管理意識高漲，這股意識造成疫苗接種的熱潮。試想，連口罩都風雨無阻地排隊搶購了，公費疫苗為何不打？這政策評估水準與預判方向，未免距離民心太遠！

李德維接著指出，二是「說詞反覆」。10月5日啟動施打前後，陳時中還再三強調，擔心秋冬新冠疫情反撲，與流感同步大流行，所以衛福部「已經備妥充足流感疫苗」，呼籲民眾「今年一定要打！」，結果「出包」之後馬上改口：「不是每個人都需要打」，「只要25％的人施打就能達到『群體免疫』」。如果目標是25％的人接種，陳時中之前的呼籲不是添亂嗎？如果只需要25%的人接種，直接明確規定什麼人可以打，什麼人優先打，又豈會造成當今亂象？

李德維再表示，三是「誠信破功」。政策無預警，完全沒有緩衝期，無視基層人仰馬翻。陳時中說法一變再變，疫苗不夠，就辯解不用打，根本是數月前口罩不夠，就宣傳不用戴的翻版！而有了當初口罩的經驗，還有多少民眾會再相信這番說詞？

李德維感嘆，同時間，陳時中居然還說嘴人家青島普篩，冷嘲熱諷「太偉大」，又念茲在茲自己唱歌挨罵，說什麼防疫有要有「快樂元素」，「不能ㄍ一ㄥ太久」 …。民眾就被你這樣惡搞，美豬之亂正炙，疫苗之亂又起，誰快樂得起來？

(中時新聞網)