台股上周五（16日）全體上市公司總市值為38兆8,492.02億元，較前周四（8日）總市值減少3,837.80億元，周減幅為0.98％。群益證券本周看好四大題材類股，包含：面板股、被動元件股、紡織為主的低價傳產股、貨運倉儲股等，看本周台股指數區間為12,700-13,000點。

群益證券分析指出，近期四項國內外利多因素：

1.統計近十年第四季全球股市上漲勝率達90％、平均漲幅3.2％，表現不俗。

2.10/14蘋果再度發表新機，摩根士丹利數據顯示，在蘋果新機發布會後的6個月中，蘋果平均股價優於標普500指數。

3.摩根士丹利分析師預計，2021財年蘋果的iPhone出貨量將達到2.2億部左右，同比增長22％。

4.台積電法說表示，預期5G智慧型手機的推出，和高效能運算相關應用，對領先業界的5奈米製程的需求強勁，將支持業績持續成長，4Q營收目標124~127億美元、將再創新高。

(工商 )