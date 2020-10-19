台股累計今年初開盤迄10月16日共191個交易日，集中市場總成交金額為36兆4,688.19億元，市場日均值為1,909.36億元，股票成交量週轉率為88.38％。康和投顧預期本周指數將在12,500-13,000點區間震盪，本周看好九大題材類股，包含：晶圓代工股、PA股、面板股、CCL股、光學鏡頭股、太陽能股、風力概念股、自行車股、航運股等。

康和投顧分析指出，彙整近期兩項國內外利多因素，包含：

1.美股企業財報陸續公布，金融股第三季財報好壞參半，其中以高盛、花旗和摩根大通表現較佳，持續關注在10/21網飛、賽靈思，10/22英特爾、微軟、德儀，10/23特斯拉、亞馬遜等重量級財報公布，預期在下半年經濟好轉，且進入電子產業旺季下，企業獲利將出現改善，有機會持續推升美國科技股走揚。

2.台積電10/15法說會，上調產業與公司營運展望，並表示疫情加速數位轉型腳步，加上5G、高效能運算等應用，預估今年全球半導體產業產值（不含記憶體）將成長4％至6％，晶圓代工產業產值則將年增二成，也高於上次估的年增17％至19％，台積電以美元計價的營收增長幅度，將優於產業平均，估計可達三成。

(工商 )