櫃買中心為提供投資人更便利運用的投資工具及因應市場資金尋求更多元的投資機會，新編「櫃買富櫃200報酬指數日報酬正向2倍指數」（IR0141），將「富櫃200報酬指數」單日正向2倍之報酬反應於該指數中，以滿足發行槓桿型指數金融商品之需求；新指數於今（19）日起正式發布，並自11月2日開始計算傳輸盤中即時指數。

櫃買中心指出，「富櫃200報酬正向2倍指數」是因應證券商發行ETN指數化商品需求編製，該指數反應之2倍報酬以「日」為單位計算，若「富櫃200報酬指數」當日上漲（下跌）1％，則「富櫃200報酬正向2倍指數」當日會上漲（下跌）2％，而在觀察期間較長或市況波動較大時，相同期間下，「富櫃200報酬指數」累積報酬的2倍則未必等於「富櫃200報酬正向2倍指數」之累積報酬，提醒投資人需留意槓桿型商品之特性。

櫃買中心自發布「富櫃200指數」成功引領相關指數化商品（包括期貨、ETN及權證）發行以來，積極著力於臺灣中小型股票指數化投資領域，以「富櫃200指數」成分股為基礎進一步開發彰顯不同特色之指數，除本次槓桿型「富櫃200報酬正向2倍指數」外，亦編製強化質量因子報酬的Smart Beta指數「櫃買銳聯Quality50」及結合產業前景與市場趨勢的「櫃買半導體領航報酬指數」。

櫃買中心表示，未來追蹤「富櫃200指數」家族系列之指數化商品陸續發行後，可望滿足不同風險偏好及操作策略之投資人，以更多元途徑直接參與上櫃市場的投資。

(工商 )