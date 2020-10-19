大陸山東省青島市10月11日出現突發新冠肺炎本土確診病例，感染源不明，接近17日零時，青島市宣布，全員核酸檢測基本完成，1089萬9145個核酸樣本檢測結果出爐，無新增陽性樣本。5日內完成檢測千萬人，正是採取「10合1混採檢測技術」，最大限度提高檢測效率，減少傳播風險。

綜合陸媒報導，這個10月，一場驟然降臨的疫情「大考」突襲青島。10月11日發現3名無症狀感染者後，連夜啟動全市全員核酸樣本採樣檢測工作；12日完成採樣103萬8785份；14日完成採樣882萬5231份；16日18時完成全市樣本採樣，1089萬9145份檢測結果全部為陰性。

5天、逾千萬人口的大型城市，如何迅速完成全員核酸檢測？報導稱，全面檢測啟動後，青島在全市設置3600多個核酸檢測採樣點，迅速調集數萬名醫務工作者、機關工作人員，抽調公安幹警全程護送樣本轉運第三方醫學實驗室參與核酸檢測。

此外，更借鑒大連抗疫經驗，採取「10合1混採檢測技術」（指將採集自10人的10支拭子集合於1個採集管中進行核酸檢測的方法），最大限度提高檢測效率，減少傳播風險。

外界質疑「10合1」檢測是否準確？青島市疾病預防控制中心副主任張華強曾解釋，國家對「10合1」檢測技術有明確規範要求，可針對社會層面的人群進行大範圍、大面積的篩查，採取混檢最大的優勢就是提高效率，節省時間在疫情防控中極其重要，早一分鐘發現病人早一分鐘隔離，就會減少傳播，節約大量的社會成本。

至於公眾擔心的混檢後的檢測品質，張華強認為不必擔心，他說，「樣本十合一混檢以後，如果是陰性，那就說明這十份樣本全部都是陰性，混檢的十個人份都是安全的。如果十混一的樣本是陽性，會在第一時間通知這十份樣本的每一個人立即進行單獨隔離，然後再安排人員對這十個人分別進行單採單檢，從而確定這十個人當中哪一個人是陽性，這樣可以最大限度提高效率，同時也不會造成漏檢、誤檢」。

另一方面，4月份啟動的青島全市PCR核酸檢測實驗室的建設工作，也為提前完成檢測任務發揮了促進作用，從今年2月份日檢測能力只有2000份的青島，如今的日檢測能力已超過26萬份。

與此同時，「外援力量」不斷湧向青島。多地派出核酸檢測隊伍和採樣隊伍，攜帶設備和試劑連夜支援青島，加快檢測腳步。

(旺報 )