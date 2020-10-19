身為2008年北京奧運美國男籃總教練的「K教練」薛塞斯基，日前公開分享當年「小飛俠」布萊恩的趣事，「當時我跟工作人員待在拉斯維加斯集訓，布萊恩突然來敲我的房門，他直接告訴我，想要防守我們在京奧面對每支球隊的最強射手！」

「然後布萊恩突然停頓了一下，你知道他和喬丹的眼睛是一樣的，他們能用眼睛殺死你，接著他身體往前傾說，『教練！我跟你保證我會摧毀他們。』」K教練表示，「甚至他在首次訓練沒有投籃，逼我只好打電話給他，要求他好好投籃。」

K教練透露，布萊恩不僅以身作則，更期待能跟阿根廷射手吉諾比利的對決，「布萊恩清楚我們想要摘金，必須先擊敗阿根廷，他很想防守吉諾比利，結果我們準決賽碰上阿根廷，也贏了20分，但吉諾比利受傷沒打，布萊恩就不感興趣了。」

畢竟當時美國男籃才經歷2004年雅典奧運只拿銅牌的恥辱，說什麼也要在北京奧運奪金爭回顏面，K教練表示，當時就靠布萊恩與「小皇帝」詹姆斯之間建立一種關係，也成功重建了美國男籃文化，難怪布萊恩去年曾說京奧金牌意義格外不同。

(中時 )