塑膠射出廠—台翰精密科技(1336)因進入傳統旺季，且受新冠肺炎疫情影響的東南亞廠區生產恢復正常，第3季合併營收達5.41億元，季增54.9%，為今年單季新高，儘管第4季開始進入淡季，台翰初估，第4季營運將略低於第3季，但會比第2季好，審慎樂觀看待第4季營運。

第2季東南亞各國因新冠肺炎疫情封城封國，對深耕東南亞的台翰精密營運造成不小的影響，不過第3季為傳統印表機/事務機出貨旺季，且菲律賓及越南廠區復工順利，在主要印表機/事務機大廠客戶大幅提高拉貨力道下，越南、菲律賓廠兩個生產基地在復工後的產能稼動率持續攀升至80%水準，帶動台翰9月合併營收回升至1.99億元，較上月及去年同月分別成長21.05%、0.95%，改寫今年單月營收新高紀錄，累計第3季合併營收達5.41億元，季增54.9%，亦創今年單季營收新高紀錄；累計今年前9月合併營收達13.58億元，年減22.28%。

台翰指出，近期台灣富士全錄與台灣愛普生(Epson)強強聯手策略結盟，瞄準後疫情時代數位印刷市場從專業輸出中心向下擴展至辦公室少量即印的商業應用，持續搶占更多市場份額，目前與主要客戶已陸續開發多款新材料及技術應用升級之印表機/事務機新機種，整體訂單能見度已長達3年，有助於台翰東南亞兩廠保持良好的產能利用率，台翰也將持續爭取更多新機種、新訂單的合作機會，維持營運穩定成長。

展望第4季，台翰表示，新機種目前正積極陸續驗收並進入試量產，有望隨著主要客戶新訂單陸續加入量產排程下，挹注整體產能規模持續放大，第4季雖然因季節性因素較第3季下滑，但可望優於第2季，第4季營運不看淡。

(時報資訊)