經濟學家先前預測，日本9月出口年減率應落在2.4%左右，但日本財務省今(19)日一早公布實際數據，卻比市場預測多出一倍為4.9%。9月出口年減率雖不如市場初估如此樂觀，但已是過去7個月以來，首次出現出口年減率最低情況，更比8月份的14.8%要低很多。出口年減率出現趨緩現象，顯示新冠肺炎衝擊亦較沒這麼嚴重。

日本今年上半年度出口則減少19.2%，約31兆日圓。另方面，9月同期進口率則減少17.2%，比媒體原估21.4%還要好。貿易方面，日本9月貿易順差為6750億日圓(約64億美元)，雖低於外界先前預測9898億日圓，但已是連續3個月出現順差。日本今年上半年度出口則減少19.2%，約31兆日圓。

出口細項來看，9月出口美國年增率微增0.7%，出口歐盟地區則年減10.6%，至於出口到中國大陸，年增率飆升14%，比8月同期數字5.1%多出近3倍。

(時報資訊)