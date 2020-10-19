換照聽證會竟討論「國安」 彭文正轟：極權國家

中天換照聽證會於26日舉行，將討論8大項目，但第7項「國家安全」讓學者專家直呼很突兀，律師也指出，國家安全相對更高層級。NCC主委陳耀祥日前備詢時證實，中天與紅媒之間並無關聯，如今聽證會卻拉高到國安層級，台大新聞所前所長彭文正直言，若無限上綱就成為極權國家。

7日立法院交通委員會，台灣基進黨立委陳柏惟問道，旺旺中國控股股份有限公司收對岸補助一案，調查結果如何？NCC主委陳耀祥表示，沒有所謂直接補助中天這個問題，是補助在大陸的事業。

對於英國金融時報宣稱，中天聽國台辦命令的不實指控，NCC也還清白。陳耀祥說，當時有請金融時報是否可提供相關資訊，但後來卻沒有下文，強調審查過程，不管是法律上的調查還是證據證明，都要非常中立。

不過說好的公正處理，卻與換照聽證會討論事項出入甚大，其中竟要針對中天新聞對國家安全、產業整體發展、公共秩序或善良風俗，探討是否有利或不利之影響。

彭文正指出，國家安全是抽象的，所有極權國家可以入人於罪的方法，都叫做國家安全，還是必須守住言論自由的底線，「國家安全」這4個字不可以無限上綱。

律師廖芳萱也說，換照把國安問題拉進來的話，因為國安議題的層級比較高，且到底是不是有影響到國家安全，這有一些訊息或一些比較機密的事件，並不是一般大眾或專家學者可以知悉。

中天求證聽證會上主持人，NCC委員林麗雲暫無回應，即便NCC親認中天與紅媒並無關連，但聽證會上刻意加入國安來討論，是否將拿這一項來辦中天，也引發質疑。

(中時新聞網)