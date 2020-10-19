台灣公費流感疫苗數量不足，中央流行疫情指揮中心16日緊急宣布暫緩無慢性病的50至64歲族群施打後，17日接種人數已明顯下降至7萬人，卻也引來許多民怨。對此，國民黨立委洪孟楷認為，這次的公費疫苗施打真的是「史上最混亂」！他直言，這次的疫苗問題就是「人禍」，喊話政府要負起責任、檢討到底。

洪孟楷在臉書指出，今年以來，口罩、三倍券到現在公費疫苗，沒有一個沒出問題，政府一直喜歡說超前部署，但為何在公費疫苗上短缺卻沒有事先預估而讓民眾苦等？洪直言，今年開放免費施打流感疫苗，不到幾天就喊卡；說是因為預算不夠，但弔詭的是，明明有所謂的紓困防疫專案，用不敷數來繼續編列下一次的預算，這次怎麼不繼續？在新冠肺炎疫苗還沒出來的情況下，當然可以預期許多民眾會來施打這次的流感疫苗，怎麼不超前部署？

此外，洪孟楷痛批，這次的公費疫苗施打真的是史上最混亂！他提及他的選區內有里長說，疫苗根本不夠用，一天只有限制70劑，65歲以上的長輩都不夠打了，更何況還有幼兒及其他年齡層的群體；去年在還不是全部免費的條件下有600萬劑，今年全部免費還只準備600萬劑，難道真的沒想過會不夠嗎？「這次的疫苗問題就是人禍，請政府負起責任檢討到底」。

洪孟楷諷刺表示，如果今年有選年度代表字，那肯定就是「排」這個字了；從口罩、三倍券到疫苗，沒有便民只有擾民！流感疫苗緩打，造成基層大亂，事關全體國人施打疫苗的權利，他呼籲政府面對問題，應當負起該有的責任。

(中時新聞網)