美股漲跌互見，由於新iPhone在大陸預購火爆，蘋概三王台積電（2330）、大立光（3008）及鴻海（2317）早盤皆向上開高，帶動加權指數也開高在12,803.32點，站回12,800點關卡。

美國強勁的零售銷售數據，瑞輝疫苗問世最快的時間表出爐等利多消息，激勵道瓊指數收高112點，但是科技股尾盤出現賣壓，那斯達克、費半指數翻黑作收。

五大科技股漲跌互見，亞馬遜下跌1.98％，臉書下跌0.3％，Alphabet上漲0.79％，蘋果下跌1.4％，微軟持平。

費城半導體下跌0.47％，AMD上漲0.05％，英特爾上漲0.58％，Nvidia下跌1.33％，台積電ADR下跌1.64％，聯電ADR下跌3.7％。

群益投顧指出，台積電法說行情利多不漲，大盤無法突破短線高檔區間，櫃買市場近期投信連5天買超，資金還是積極操作中小型股，留意投信選股方向，籌碼面有利於中小型題材股能夠在橫盤震盪中逆勢突圍。

主流類股可留意節能概念、網通、IC設計、台積電概念股、被動元件。

(工商 )