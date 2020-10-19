美國航空集團（American Airlines Group）周日宣布，該公司計畫在今年底前，讓波音737 Max飛機重新投入客運服務，但實際仍取決於美國聯邦航空總署（FAA）釋出的飛機認證。

美國航空宣布今年12月29日至明年1月4日間，每天都將在邁阿密與紐約之間提供波音737 Max航班，並於10月24日開放預訂。該公司在聲明中表示：「我們在認證過程上仍然與FAA及波音公司保持聯繫，我們將根據飛機通過認證的時間，繼續更新我們的計畫。」

美國聯邦航空總署周日發布聲明，重申該主管機關沒有批准該型飛機重返服務的時間表，並強調「只有在FAA安全專家確認該飛機已符合認證標準的情況下，才會取消停飛命令」。

在半年內接連發生兩次重大墜機事故，並造成346人喪命後，波音737 MAX已自2019年3月起停飛至今。此前有消息傳出，FAA可能約莫在11月中旬取消停飛命令，但時間點仍可能延後。

FAA在本月初發布一份修訂後的MAX型飛機培訓程序報告草案，該報告將在11月2日前公開徵詢公眾意見。

美國航空在發布波音737 Max重新投入服務的時間表後表示，會讓顧客知道他們將搭乘的是737 MAX飛機。

(時報資訊)