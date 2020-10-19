世界衛生組織推估，全球每3秒鐘增加一名失智患者，調查也顯示，聽力受損患者罹患失智症機率達69％。弘光科大語言治療與聽力學系副主任鄭湘君帶領師生走入社區，發揮專業所學到社區幫忙進行聽力篩檢、檢查吞嚥情形，預防老人失智，很多長者第一次接受檢查，稱讚學生超有愛。

弘光科大通識教育中心服務學習組組長張簡琳玲表示，依台灣失智症協會調查，65歲以上老人失智症盛行率為8％，年齡愈大比例愈高，2019年推估累積近30萬人，衛福部2021年編列的長照服務金增加105億，顯見老化對國家、社會、家庭、個人都是負擔。

張簡琳玲指出，很多人有一個錯誤觀念，認為長輩吞嚥能力不好，於是多吃流質食物，這樣反而失去咽喉肌肉訓練機會，透過語聽系師生把專業知識、技能帶入社區，讓長輩還有家屬對於預防失智有更深的了解。日前，語聽系師生到龍井天恩社區、沙鹿興安社區幫長輩進行聽力、吞嚥、咀嚼能力的篩檢。

學生分組服務，有的負責詢問長輩健康資料，有沒有高血壓等病史，有的幫忙聽力及口腔檢查。語聽系助理教授陳建宏說，學生幫長輩聽力檢查外，還測試長輩的吞嚥、舌頭肌力、呼吸功能，了解長輩日常生活中，吃飯、喝水有沒有什麼影響，可以學習如何與長輩溝通，並提升專業技巧。

很多阿公、阿嬤第一次做聽力、吞嚥檢查，配合師生的指示輪流排隊，他們幾乎把學生當成孫子、孫女，過程中不斷親切聊天，有阿公對著學生說：「你們是什麼科系的學生？怎麼那麼厲害會幫忙檢查！」做完就馬上對著學生說：「有你們真好，辛苦了！」林姓阿嬤說，她從來不知道聽力可以檢查，第一次做檢查覺得很好，「可以了解身體狀況，弘光師生的服務，真的很不錯。」

學生陳品均說，她第二次走入社區服務，覺得很新鮮，尤其老人家都講閩南語，為了親近長輩們，在檢查的過程中也說閩南語，還刻意放慢說話速度，與長輩們溝通，長者也對我們很好奇，「這是很棒的服務，也增加自己經驗。」另一名學生洪靖婷說，出社會進入職場一定會與很多長輩接觸，社區服務讓她多一次學習機會，能夠發揮專業，是很開心的事情。

弘光語聽系師生走入社區幫長輩檢查吞嚥、舌頭肌力、呼吸功能。（陳淑娥攝）

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