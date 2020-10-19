「亞洲舞王」羅志祥因被網紅前女友周揚青「毀滅式分手」，踢爆交往期間慣性劈腿、大玩「多人運動」甚至偷吃旗下女星，重創形象致使演藝事業遭殃，相傳光是退出的大陸節目及廣告，就損失2億，如今週刊指出，有台灣製作單位想找小豬復出接主持棒，但遭到他一口婉拒，最後該節目找了坤達補位，跟巴鈺合作主持。

據《鏡週刊》報導，小豬與周揚青撕破臉分手後，從螢光幕前消失了大半年，一開始積極在社群道歉，之後則是善用時間，努力運動健身，還因此減了10公斤，小鬼過世後他也去了靈堂，跟昔日好兄弟一泯恩仇，而即使負心漢形象仍在，但還是有許多人希望他能復出，例如小豬多年來主持的《娛樂百分百》就沒想換人，而衛視開新節目跑外景，也想找小豬主持，但他的經紀人卻是直接回絕。

報導指出，衛視的新節目是晚間播出新外景綜藝，日前開放多家製作公司投標，其中一家的提案是找羅志祥來主持，雖外傳他在大陸主持節目的價碼是一集高達上千萬，跟台灣方面相差甚大，但該製作單位認為他經歷低潮後可能價碼會稍降，開出了10萬一集的酬勞，這價位已高於台灣一般主持人的行情。

但是這個提案，被羅志祥經紀人小霜婉拒，理由是「目前沒有主持工作規劃」，而該製作公司最後沒能奪標，而是由中視的《飢餓遊戲》製作單位標下，因此讓坤達搭配巴鈺接下主持棒。

事實上，小豬這回雖重創事業，但他一來不急著賺錢，再者出道25年來也不是沒經歷過低潮，10年前就曾因台灣演藝圈景氣寒冬，他義氣替剛買房子的經紀人扛下房貸，反倒不久後接下周星馳電影《西遊．降魔篇》，開拓了大陸版圖，相傳，小豬工作方面講義氣，因此如今遭逢打擊，跟他長年合作的《娛樂百分百》沒想要換掉他，而陸綜《這就是街舞》第三季雖臨時撤換小豬的導師身分，但過去合作相當愉快，有傳製作人打算明年製播新一季節目時，找他回鍋。

(中時新聞網)