過了濁水溪以南，想找間早餐店，可能很多人會推薦丹丹漢堡，到底「南部早餐界霸主」有多受當地人喜愛？一張照片盡在不言中。主播洪藜恩分享，她前往丹丹用餐，赫然發現櫃台一位女顧客竟掛著點滴，驚呼「到底是有多愛吃！」

「到高雄要吃什麼？」洪藜恩直言，她第一個推薦的一定是丹丹漢堡。為什麼要吃丹丹，洪附上真實情境照，說服力十足。一名手上拿著點滴的女顧客，穿著短褲、拖鞋，站在櫃台前點餐，看起來像在附近住院的病患，偷閒跑出來買早餐。

這間店位在三民區的瀋陽街，Google評價近2800則、評價4.2顆星。洪藜恩表示，身為高雄人，她認為丹丹簡直是南部之光，「從小吃到大，我都吃5號餐加一份炸米糕」。

許多北漂粉絲認同洪藜恩的分享，說自己也愛吃丹丹，「每次回高雄必吃」、「丹丹漢堡+麵線糊真是一絕」、「內行人都知道要吃丹丹」；有屏東網友附和說自己一樣愛吃丹丹，「推！早餐首選」。

洪藜恩回高雄，大推早餐必吃丹丹漢堡。（翻攝洪藜恩臉書）

(中時新聞網)