效力馬林魚長達19年的棒球事務部總裁希爾(Michael Hill)離開了，他合約到期後執行長吉特(Derek Jeter)不願再留他，「我們上周談過之後，我覺得球團應該是時候要揮別Mike(希爾)了。」馬林魚前朝的重臣差不多已經被吉特清光。

希爾2002年進入馬林魚管理層，隔年他們就摘下隊史第2座世界大賽冠軍。希爾6年前升任棒球營運總裁，當時以13年3.25億美元續簽「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)，並在2016年重金簽下台灣投手陳偉殷。希爾稱讚：「陳的優質、耐投很有助於球隊。」可惜殷仔因傷表現不佳，終於被新來的掌舵者吉特釋出。

馬林魚前老闆羅瑞亞(Jeffrey Loria)在脫手球隊之前到處撒錢搶人，被批評不負責任，反正只要增加賣相博個好價錢，薪水是下一任老闆要付的。果然吉特跟著新團隊入主後，很快把球隊拆個精光，命令希爾賣掉史坦頓、葉利奇(Christian Yelich)在內的一票好手。

美媒NBC報導，今年馬林魚意外重返季後賽，還在外卡戰打敗小熊隊，吉特對這個結果非常滿意。「我們看到過去3年的努力有一些成果，這是球團邁開的一大步。」隨著希爾離去，舊時代的馬林魚走入歷史，往後就是完全屬於吉特的馬林魚了。

(中時新聞網)