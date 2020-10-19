監察院9月下旬發函國民黨革實院長羅智強，指他在2018台北議員選舉有4筆小額政治獻金（最小一筆306元）的捐款人資料不符，限期7天內查覆。羅智強請北市民政局比對後發現4筆都沒問題，認為監察院蓄意構陷，要求道歉未果，今天在臉書宣布將向監察院聲請國家賠償306元並要求道歉。

羅智強說，他告陳菊監察院，求償306元並要求道歉，爭的不是羅智強的是非，而是台灣社會該有的起碼公道。監察院從9月22日發函查羅智強306元政治獻金，10月7日被台北市民政局打臉，所查四筆資料，羅智強全部相符，監察院就算不是造假，也是出了創院以來最大的烏龍。然而，最可議的不是烏龍，而是烏龍後的態度。

他說， 10月7日到現在已12天，監察院沒有一句道歉，把錯推給內政部、推給張博雅，甚至反嗆他「為什麼向台北市民政局查，不向內政部查」，好像他去求證清白還要罪加一條？一副「東廠要你三更死，你敢喊冤到五更？」的惡蠻。

羅智強說，最可惡的就是民進黨，甚至護航監察院反控他自導自演；查他的是監察院，嗆罰他120萬的是監察院，改口只是釐清不涉裁罰的是監察院，最後被發現根本造假烏龍的還是監察院，結果變成羅智強「自導自演」？就像一個土匪攔路殺人，還反咬被殺的人是「自導自演」，天下有這麼囂張的土匪政府嗎？

他說，公道是非不會從天下掉下來，所以，他決定依國家賠償法第二條第二項「公務員於執行職務行使公權力時，因故意或過失不法侵害人民自由或權利者，國家應負損害賠償責任。公務員怠於執行職務，致人民自由或權利遭受損害者亦同。」向陳菊監察院請求賠償，並要求監察院公開道歉。

羅智強強調，從9月22日到現在，將近1個月的時間，我的辦公室為了應付東廠查水表所花的人力、精神等成本難以計數，他決定象徵性求償306元，陳菊查他306元的政治獻金被證明是烏龍，那他就要監察院賠306元，他將依國家賠償法先行文監察院請求賠償，並要求道歉。他要告訴監察院：「不要以為你是東廠就怕你，你一日不道歉，我就繼續為台灣的是非爭公道。」

(中時 )