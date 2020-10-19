得益於對美汽車出口從疫情的低點出現回升，日本九月出口跌勢已現和緩，顯見疫情對經濟的壓力已有緩解。出口跌幅的放緩顯見日本開始要走出谷底。

日本九月出口較去年同期下跌4.9%，雖然高於路透預測的下跌2.4%，亦為連續第22個月出現下跌，然已較此前六個月更為和緩。此前六個月皆出現雙位數的跌幅，包括八月的下跌14.8%。

按照出口目的地區分，九月對美出口年增0.7%，表現遠較八月的年減21.3%優異，主要為美國客用汽車和電子機械的需求增加。九月對中國出口強力年增14.0%，為連續第三個月出現上揚。日本對亞洲出口則年減2.0%，為自今年二月以來最差表現。

Capital Economics日本經濟學家泰利恩(Thieliant)指出，預計出口將在今年底恢復到疫情前水準；關於進口，預計在更稍後的2022年底方能恢復。

日本政府至今已經推出兩次刺激計劃，總計金額高達約2.2兆美元。路透調查預期首相菅義偉將在本財年推出第三次追加預算案，以進一步支援經濟。

在第二季出現創紀錄萎縮後，分析調查預期日本第三季GDP將出現年率化的15.1%成長。

九月整體進口較去年同期下滑17.2%，然優於市場預測的滑落21.4%。

結果，九月貿易平衡出現順差6750億日圓(約64億美元)，低於分析師預測的9898億日圓順差。

(時報資訊)