相隔1年多的時間，勇士總教練科爾總算公開討論去年夏天杜蘭特選擇跳槽籃網的震撼決定，科爾說：「當我知道杜蘭特決定離開勇士前往籃網，其實我並沒感到訝異，勇士完全尊重他的決定，更感謝他替勇士貢獻了3年，且拿下2冠。」

「我們真的沒什麼好驚訝的，當時球隊內部很多人認為杜蘭特會做出改變，他可能想要往前看，接受全新的挑戰，」科爾表示，「在勇士的3年時間，他拿到兩次總冠軍、兩次FMVP，所以他想要尋求新的挑戰，對此我們完全尊重他。」

「杜蘭特的天賦是無與倫比的，他可能是我所見過最適合籃球運動的人之一，」科爾表示，「有了他的加盟，讓勇士變成一支歷史等級的球隊，我能夠執教那樣的球隊，當然是非常有趣的。」看來科爾已經不再眷戀過去，而是放眼未來。

畢竟勇士雖然走了杜蘭特，上季也拿西區墊底戰績，可是下個球季勇士很有可能重新找回爭冠組合，因為「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生滿血復活，搭配卓雷蒙格林、威金斯兩大主力，他們還有今年榜眼籤可以運用，下季的勇士不容輕視！

(中時 )