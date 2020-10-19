108課綱去年8月實施後，高中職增加多元選修，老師負擔加重，苦不堪言。教育部長潘文忠今天在立法院表示，過去高中職教師員額進行總量管制，這些年來共凍結1400多個員額，以後會逐年將這些員額適切調整。

為瞭解108課綱對第一線老師的影響，全國高級中等學校教育產業工會9月11日起，以google表單及紙本填答兩種方式發出問卷，邀請各縣市高中老師填答，目前已有近千份問卷回覆。

「108課綱實施後，高中教師超鐘點授課呈常態。」全中教表示，根據他們的調查，94％老師表示目前超鐘點授課，將近50％教師每周超鐘點1至4節，而45％超鐘點高達5至9節。

教育部長潘文忠今天到立法院進行施政報告，民進黨立委張廖萬堅質詢指出，108課綱實施後，國小教師員額從每班2.0人增加到2.2人，但高中端卻一直維持在每班教師員額2.25人。而為了因應少子化，過去政府核給高中職的教師員額只有9成，108課綱實施後，高中職面臨教師不足。

潘文忠回應，過去一段時間，教育部國教署對於高中職教師員額進行總量管制，這些年來共凍結約1400多個教師員額。他最近和人事總處溝通後認為應該回到編制標準，會逐年將這1400個高中職教師員額釋出，以降低高中教師的負荷。這個規畫案上周已送行政院，一旦獲得通過，將有效降低高中教師的壓力。

(中時 )