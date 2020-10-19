中天新聞台執照年底到期須換照，NCC史無前例先辦聽證會，引發外界揣測行政部門不當介入，中天新聞台將不會取得換照通過一事吵得沸沸揚揚，對此，綜藝天王吳宗憲也發表自身看法了。

綜藝天王吳宗憲與女兒吳姍儒於《中天綜合台》主持談話性綜藝節目《小明星大跟班》近5年，廣受許多觀眾喜愛，兩人也獲得第51屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」。有著「演藝圈公道伯」之稱的吳宗憲，多年來經常針對時事做評論，並發表看法。

據《自由時報》報導，吳宗憲受訪時被問及中天換照危機一事，只見他眉頭一皺表示：「這個就…盡量不參與這類…我人也在中天啊！不管怎樣就盡量提供藝術文化的表現。」對此，他也強調有不少網友老指稱他有特定政治立場，他強調「我一生沒有任何政治角度，有一些笨蛋酸民要把我那邊扯，最後還不是自己跌倒？」

「中天新聞台關定了」說法甚囂塵上，有不少人士聲援。像是前新北市長朱立倫指出「不管你喜不喜歡《中天新聞》，我們必須維護新聞自由、保障言論自由！」國民黨智庫副董事長連勝文認為，民進黨基於政治理由而關掉中天新聞台，他相信，中天新聞被關台的那一天，就是民進黨再度失去政權倒數開始的第一天。

(中時新聞網)