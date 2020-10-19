前高雄市長韓國瑜被罷免後，罷免高雄市議員黃捷、陳致中的行動如火如荼進行中。媒體報導，中選會證實，罷免黃捷等4議員罷免案第一階段連署達標，可謂是韓粉大勝利！

據《鏡週刊》報導，立法院內政委院會今（19日）邀請中選會主委李進勇進行業務報告和備詢。據中選會的書面報告顯示，桃園市議員王浩宇、高雄市議員黃捷、高閔琳和陳致中等4項地方民意代表罷免案，目前已完成第一階段提案門檻，而王浩宇罷免案已完成第二階段連署書，目前中選會查對名冊中。

綜合媒體指出，中選會報告也提到，王浩宇罷免案已在10月13日提交第二階段連署書，目前中選會正在查對名冊中；而黃捷和陳致中罷免第二階段連署書截止日分別為11月23日和11月2日；高閔琳罷免案則是於9月25日完成第一段連署，將函請領銜人向中選會領取連署人名冊格式。

據《信傳媒》報導，韓國瑜遭罷後，高雄掀起罷免潮，黃捷和民進黨議員陳致中、康裕成、鄭孟洳、何權峰，高閔琳、黃文益及林智鴻等9議員都上榜。目前僅有陳致中、黃捷和高閔琳3人中選會證實第一階段達標。

(中時新聞網)