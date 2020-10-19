Philips飛利浦於2020首度與Porsche Design聯手，推出全新70PD9000大型顯示器，搭配超跑等級工藝設計與智慧科技、簡約時尚的流線外觀與頂級質感，搭載飛利浦獨家專利Ambilight情境光視覺科技及量子點色彩，將觀影、追劇的休閒娛樂提升至新的層次。飛利浦與Porsche Design限量聯名款70PD9000已開放預購，11月15日上市。

雖然受到疫情影響，今年飛利浦電視全球銷售量仍將達到900萬台，跟去年相當。飛利浦去年在台灣電視銷售量為12.7萬台，今年強勁成長，前三季賣出13.4萬台，估計全年上看20萬台。

此次Porsche Design與飛利浦首度合作，在正式推出前即獲得2020德國iF設計獎 、2020德國紅點設計大獎雙項大獎肯定。

70PD9000採用飛利浦獨家專利-Ambilight情境光視覺科技，於大型顯示器的三邊環繞裝置智能LED，響應螢幕變化操作，視覺上就如同由螢幕邊緣流溢出的柔和燈光，同時可與顯示器畫面色調同步。Ambilight情境光源可選擇多種情境模式，可自行依據觀影情境與內容任意訂製燈光效果。

70PD9000採用量子點色彩顯示技術，具有出色的顯色性能，展現飽和而真實的圖像表現，並呈現逼真自然色彩。同時，P5畫質增強引擎也強化畫面的細節處理，提供清晰對比與銳化度、鮮豔色彩、並優化訊號源，使70PD9000擁有更加細膩精彩的畫面，呈現精確色彩與極致流暢動作。除了畫面之外，在音效方面的性能也同樣配備頂級規格，支援劇院級Dolby Vision 和Dolby Atmos，創造宛如身在劇院中的視聽感受。

(工商 )