上周五亞洲天然橡膠期貨全面反彈，其中日本大阪天然橡膠反彈收高，為連二周上漲，由於泰國及其他東南亞生產商的產量下降，引發供應緊張的擔憂，且中國需求強勁回升，推助天然橡膠期貨反彈上漲；大阪OSE交易所-指標3月期貨漲1.7%，報每公斤200.6日圓；新加坡SICOM-RSS3 11月期貨漲0.7%，報每公斤214.3美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨漲3.8%，收於每噸13825元人民幣。

亞洲現貨市場也持續上漲，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB漲0.5%，報每公斤65.1泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲2%，報現貨價每公斤154.45美分。

市場人士表示，受新冠肺炎疫情以及極端天氣因素影響，年初以來，國內外產區原料產量減少，在供應預期偏緊提振下，泰國原料報價維持偏強姿態，據悉，10月上旬末，泰國原料收購價格普遍上漲。(商品行情網)

(時報資訊)