需求疑慮，上周五歐美原油期貨微跌；受歐美地區新冠肺炎確診人數增加，導致市場對原油需求的擔憂加劇，數據指出，美國確診人數突破800萬例，專家警告，疫情風險於秋冬季節將比夏季高上許多，因此接下來的高峰期將可能出現更多新病例。

此外，石油輸出國組織OPEC與俄羅斯產油國聯盟組成的OPEC+認為，新一波新冠疫情來襲加上利比亞產量的躍升，恐在明年造成原油市場過剩，加上美國9月工業生產意外衰減0.6%，為經歷了連續四個月的正成長後首次滑落，需求前景將比一個月前預期的更為黯淡。其中美國原油跌幅0.2%，倫敦原油跌幅0.5%。

美國NYMEX-11月輕質原油期貨下跌0.08美元，報每桶40.88美元；11月熱燃油跌0.01美元，報每加侖1.18美元；11月RBOB汽油跌0.01美元，報每加侖1.17美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨下跌0.23美元，報每桶42.93美元。(商品行情網)

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