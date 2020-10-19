裕隆(2201)辦理減資彌補虧損，減資後新股票於今(19)日以每股37.65元上市恢復交易。開盤以大漲2元為39.65元紅盤開出。

裕隆於8月宣布辦理減資彌補虧損，實收資本額從原本157.29億元，大幅瘦身至100億元，減資後每股淨值從29.33元拉升至46.13元。今早盤以37.65元上市掛牌，一度達40.3元。

裕隆集團執行長嚴陳莉蓮上周五參加鴻海集團的科技日活動。裕隆和鴻海集團合作創立鴻華先進公司，雙方合作發展電動車，嚴陳莉蓮指未來鴻華先進公司將與台灣產業共同轉型升級、邁向全球。

嚴陳莉蓮16日表示，裕隆集團在汽車產業深耕多年，在電動車領域與鴻海集團合作。感受到鴻海董事長劉揚偉在電動車產業的發展決心及創新思維，因此雙方合作成立鴻華先進公司參與電動車大計畫；相信透過鴻海及裕隆兩個集團的跨界合作，未來的鴻華先進公司一定可以令大家耳目一新，以創新的經營模式，與台灣產業共同轉型升級、邁向全球。

鴻海與裕隆在3月宣布合資協議書簽約，成立新公司資本總額為155.76億元，其中鴻海以出資現金79.44億元，占股51%，雙方布局電動車商機。

裕隆發展自有品牌納智捷不如預期，集團執行長嚴陳莉蓮上任後，積極轉型、瘦身，去年第4季一口氣提列納智捷、華創與大陸車型等重大減損；裕隆並動用特別盈餘公積151.45億元，並辦理減資57.29億元以彌補虧損。因減資相關作業，舊股票自10月7日起至10月16日止停止在市場買賣。新股票10月19日開始上市買賣。

(時報資訊)