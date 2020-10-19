新冠肺炎疫情全球肆虐，旅遊業近乎停擺，航空公司也陷入史無前例的「冰河時期」。香港國泰航空屢傳大規模裁員計劃，不過公司皆不對外做評論，近日又傳出今次裁員人數可能達4000人，國泰或將於周五（23日）前公布重組計劃。

國泰及其旗下的港龍早前放棄申請第二輪保就業計劃，一直被指是為裁員鋪路，近日更傳出大幅度裁員消息。

《香港01》報導，稱收到消息指今次裁員人數可能達4000人。另外，《南華早報》18日亦引述消息指，國泰希望於23日前公布重組計劃，包括裁員消息，但港府希望國泰可向被裁的員工提供更優厚的方案。

面對媒體查詢，國泰發言人表示，對於坊間各種揣測及傳聞，恕不作評論。

《香港01》報導，消息指出，前線空勤及地勤人員屬「高危」群，內部也流傳入職首3年、退休前3年的員工是「首要目標」，工程部間影響則較輕微。

機師方面，有指國泰有意裁走入職時期較早、領取底薪的舊制機師，而新制機師、即按飛行次數計算薪金，受影響程度較小。

(旺報 )