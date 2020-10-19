台南人夫阿傑（化名）與人妻小玫（化名）互相外遇偷吃，滾遍雙北、桃竹、台南摩鐵不夠，還跨海「插旗」日本大阪。然阿傑遭小玫丈夫提告收到起訴書，老婆才驚知老公偷吃，也反向小玫提告求償60萬元。台南地院法官審理後認為，從阿傑、小玫linee對話紀錄、簡訊，以及阿傑的「外遇自白書」，相關事證已臻明確，小玫確實侵害原告配偶權，判她得賠20萬元。可上訴。

根據判決書，阿傑今年1月底收到小玫丈夫提告求償的民事起訴狀，偷吃一事曝光，只得向老婆坦白外遇。阿傑寫下自白書，坦承和小玫曾在雙北、桃園、新竹、台南等地發生關係，去年12月還同遊日本大阪3天。

此外，兩人的line對話相當露骨鹹濕，包括小玫稱：「我想要再騎一次可以嗎」、「不小心親了你」、「又不小心撲倒了」、「剛剛有人偷吸你的奶」、「你肉身抵債啊」；阿傑說：「我硬了，哈，又不能消火」、「我在想我如果跟妳十幾次，應該很爽」等。

小玫不認偷吃，辯稱自己到2019年12月底前都不知道阿傑已婚，還說單親爸帶著孩子生活的狀況並不少見，不能因為她知道人夫有小孩，就推論她知道阿傑是有婦之夫。

然台南法院審理認為，勘驗雙方對話發現，內容相當露骨，包括「想吃吃你，哈，親親，種種草莓」、、「十幾次你會精盡人亡，哈」、「怎麼可以爬上我的床呢」、「我想要再騎一次可以嗎」，小玫甚至傳「你老婆不知道的話，你就繼續阿，又沒差，反正她又不管你」，明顯知道阿傑是有婦之夫，破壞正宮婚姻證據相當明確，判小玫應賠償正宮20萬元，全案仍可上訴。

(中時新聞網)