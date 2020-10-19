南韓38歲氣質女星孫藝真(孫藝珍)去年演出夯劇《愛的迫降》後，知名度再度暴漲，不僅在今年奪下百想藝術大賞中的人氣大獎，還登上百大美女榜，人氣不可小覷。近日還傳出她在首爾高級地段購入了價值160億韓元(約4億台幣)的大樓，並爆出了驚人的收租金額成為名副其實的包租婆。

據韓國媒體報導中指出，孫藝真今年7月時於江南區新沙洞以個人名義購入一大棟大樓，並以貸款120億韓元(約3億台幣)加上現金40億韓元(約1億台幣)的付款方式買下。而這棟大樓除了地上6層外，還有地下2層，內含多個知名化妝品牌賣場及整型診所等，是個人潮眾多的商場大樓。

另外，媒體還爆料此棟大樓雖在1998年便建立也從未翻新過，但外觀保持良好，整體環境相當舒適乾淨，是個收益十分穩定的投資標的，而一個月的租金約為4500萬韓元(約113萬元台幣)與5億韓元(約1250萬台幣)的保證金，收入相當可觀。

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接下來，孫藝真也有可能即將進入好萊塢出演新電影《cross》，還將與曾演出《阿凡達》男主角的知名男星山姆·沃辛頓(Sam Worthington)等大咖男星一同合作，讓粉絲們相當期待。

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(中時新聞網)