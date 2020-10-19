為配合後備軍人教召年訓量由12萬人提升至26萬人，軍方官員透露，後備指揮部將新增3個訓練中心，陸軍則再增加5個新訓中心，合計新設8個訓練基地，做為教召訓練之用。台北市議員徐巧芯則表示，國防部想把戰力不夠這件事導向「只需改革後備」，根本「治標不治本」。她說若真心要改革，得從本質下手，她也提出五點分析。

徐巧芯在臉書指出，國防部數度「公布」最新的教召改革方案，目前已經快算不出來是第幾個版本，希望不要再變了！國防部一直想把戰力不夠這件事導向「只需改革後備」，徐巧芯直言「治標不治本」。她認為，若真心要改革，還是得從本質下手，否則在台灣少子化的狀況下，未來得面對兵源不夠的問題。

徐巧芯也提出五點分析：

一、國軍戰力提升，不能只靠教召，必須增加對四個月軍事訓練役的訓練，並評估是否提升訓練期間至六個月。否則按照目前的訓期，兩個月新訓、兩個月部隊專長訓，根本無法成為有效戰力。

二、哪些人、在什麼情況下會被徵召？必須講清楚規則，目前解除八年編管，但只說「8年編管後未被召集過的人」可能出現在名單內，大多數人還是搞不清楚政策具體內容。

三、所謂「後備改革後員額將由32萬人增至50萬人」，增加的18萬人到底平均會被召回來訓練幾次？有沒有預期的標準？若只是帳面數字變漂亮，卻沒有增加實質戰力，算不上是改革。

四、公平抽籤，不要用同一套名單重複找人。這種理論上公平抽籤，實務上都是「老面孔」的不公平問題，是作為地方民代經常收到的民眾反應。此部分國防部有提出「資訊化選員」制度，希望能夠實際改善現況。未來因「專長」而被重複召回的後備軍人，務必是真的有專長。

五、提升目前志願役的待遇，並傾聽基層聲音。實際上只要願意真誠聽，會知道基層有很多意見反應，長官應該好好了解，更要多加強化輔導軍人退伍後的職涯。軍中文化改善，有助於吸引更多青年從軍。

(中時新聞網)