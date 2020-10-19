國內今天再新增5例新冠肺炎境外移入個案，加上上周五(16日)新增4名印尼來台就學學生確診，4天來已爆增9例，顯示秋冬新一波新冠疫情正大舉來襲！指揮中心將在14：00召開記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情。

指揮中心統計，國內截至今天累計540例確診，分別為448例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、491人解除隔離、42人住院隔離中。

台灣短短4天內新增9例確診個案，其中上周五確定染疫的4人全是印尼籍學生，也是首次境外生來台確診案例，分別為2女2男，年齡介於10多歲至20多歲，因就學於9月30日入境台灣，檢疫期滿後無症狀確診。

指揮中心說，4名印尼境外生接觸者有220人，包括同車接觸者104人(其中92人為境外生，檢疫期滿前檢驗結果皆為陰性)、同班機接觸者115人及防疫旅館工作人員1人；其餘接觸者持續調查匡列中。

(中時新聞網)